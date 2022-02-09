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ЕС подготовил письмо России по Украине. Просит переговоры по безопасности, - Politico

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Среда 09 февраля 2022 14:26
ЕС подготовил письмо России по Украине. Просит переговоры по безопасности, - Politico Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Европейский союз подготовил письмо для России относительно угрозы вторжения в Украину. Дипломаты ЕС призывают Кремль сократить численность своих вооруженных сил и провести новые переговоры по безопасности в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Письмо, с проектом которого ознакомилось издание, представляет собой коллективный ответ ЕС на недавний меморандум, который Россия направила странам ЕС. Письмо подписано главным дипломатом ЕС Жозепом Боррелем.

"Мы по-прежнему серьезно обеспокоены сложившейся ситуацией и твердо убеждены, что напряженность и разногласия должны быть разрешены путем диалога и дипломатии. Мы призываем Россию к деэскалации и прекращению наращивания военного присутствия в Украине и вокруг нее, а также в Беларуси", - написал он.

При этом Боррель подчеркнул, что ЕС и НАТО готовы продолжить диалог с Россией о путях укрепления всеобщей безопасности.

ЕС также предлагает продолжить переговоры в нескольких форматах, в том числе в ОБСЕ, межправительственной группе, занимающейся вопросами безопасности, а также в рамках Совета Россия-НАТО.

В меморандуме особое внимание уделяется переговорам в рамках ОБСЕ, поскольку все страны ЕС являются членами этой организации, в отличие от НАТО, в которую входит только 21 страна ЕС.

"Мы считаем, что ОБСЕ является подходящим форумом для решения проблем безопасности всех заинтересованных сторон в дополнение к другим существующим форматам, включая Совет Россия-НАТО", - говорится в письме.

Напомним, ранее Россия провела три раунда переговоров по "гарантиям безопасности" с США, НАТО и ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что Россия направила 57 странам-членам ОБСЕ запросы по "гарантиям безопасности".

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