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У ЄС підтримують вимоги протестувальників у Білорусі

ЄС, Понеділок 17 серпня 2020 00:26
У ЄС підтримують вимоги протестувальників у Білорусі
Фото: протести в Білорусі (tut.by)
Автор: Артур Родивилов

Сотні тисяч людей вийшли на мирний мітинг

В Євросоюзі відреагували на масштабні протести в Білорусі в неділю. Глава дипломатії Жозеп Боррель заявив, що ЄС підтримує її громадян, які виступають проти порушення владою країни прав людини та основних свобод.

Про це він написав у своєму Twitter.

Він зазначив, що в неділю, 16 серпня, сотні тисяч білорусів вийшли на мирний мітинг і вимагали "звільнення політичних в'язнів, судового переслідування винних в жорстокості поліції та справжніх виборів".

"ЄС підтримує білоруський народ", - написав Боррель.

Нагадаємо, ЄС погодив введення санкцій у зв'язку з використанням сили під час протестів і фальсифікацій на виборах.

Рада міністрів вважає, що вибори в республіці були сфальсифіковані та не визнає їхніх підсумків в тому вигляді, в якому їх представила ЦВК.

Раніше повідомлялося, що ЄС запропонує Мінську своє сприяння діалогу з опозицією для врегулювання політичної кризи, яка склалася в республіці після виборів президента.

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