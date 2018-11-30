Фото: Штефан Шльойнінг (УНИАН)

В регионах Украины запланировано проведение информационной кампании

ЕС поддерживает создание Фонда энергоэффективности Украины. Об этом на презентации проекта ЕС и Программы развития ООН (ПРООН) "Объединения совладельцев домов для внедрения устойчивых энергоэффективных решений" по внедрению энергоэффективных решений в жилищном секторе Украины сообщил Штефан Шлейнинг, руководитель программы сотрудничества Представительства ЕС в Украине, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"ЕС поддерживает создание Фонда энергоэффективности Украины. Мы верим, что программы фонда будут убеждать и поддерживать украинцев брать на себя большую ответственность за энергосбережение своих домов и помогать им уменьшать счета за энергозатраты. Необходимо мобилизовать и поддержать людей в этом стремлении. Учитывая это, во всех регионах Украины запланировано проведение масштабной информационной кампании, которая имеет целью поддержку ОСМД", - сказал он.

Напомним, 18 апреля 2018 года представители Евросоюза и правительства Украины подписали финансовое соглашение о выделении 50 млн евро безвозвратного финансирования программы поддержки энергоэффективности в Украине, направленной на поддержку Фонда энергоэффективности Украины. 26 июля Кабинет министров Украины увеличил уставный капитал Фонда энергоэффективности до 1,6 млрд гривен для запуска его полноценной работы.

Как сообщало РБК-Украина, в октябре вице-прем'ер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко заявил, что Фонд энергоэффективности начнет свою полноценную работу в первом квартале 2019 года.