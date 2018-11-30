Фото: Штефан Шльойнінг (УНІАН)

У регіонах України заплановано проведення інформаційної кампанії

ЄС підтримує створення Фонду енергоефективності України. Про це на презентації проекту ЄС та Програми розвитку ООН (ПРООН) "Об’єднання співвласників будинків для впровадження сталих енергоефективних рішень" щодо впровадження енергоефективних рішень в житловому секторі України повідомив Штефан Шльойнінг, керівник програми співробітництва Представництва ЄС в Україні, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"ЄС підтримує створення Фонду енергоефективності України. Ми віримо, що програми фонду будуть переконувати та підтримувати українців брати на себе більшу відповідальність за енергозбереження своїх будинків і допомагати їм зменшувати рахунки за енерговитрати. Необхідно мобілізувати та підтримати людей у цьому прагненні. Зважаючи на це, в усіх регіонах України заплановано проведення масштабної інформаційної кампанії, яка має на меті підтримку ОСББ", - сказав він.

Нагадаємо, 18 квітня 2018 року представники Євросоюзу та уряду України підписали фінансову угоду про надання 50 млн євро безповоротного фінансування програми підтримки енергоефективності в Україні, спрямованої на підтримку Фонду енергоефективності України. 26 липня Кабінет міністрів України збільшив статутний капітал Фонду енергоефективності до 1,6 млрд гривень для запуску його повноцінної роботи.

Як повідомляло РБК-Україна, у жовтні віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко заявив, що Фонд енергоефективності розпочне свою повноцінну роботу у першому кварталі 2019 року.