В ЄС підтримали ідею передачі проекту закону про олігархів в Венеціанської комісію

Рішення спрямувати проект закону про олігархів на розгляд до Венеціанської комісії конструктивне і піде на користь Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови Консультативної місії ЄС в Україні Фредріка Весслау під час форуму YES Brainstorming в Києві.

"Венеціанська комісія завжди має великий авторитет у справі законотворчості. Їхні висновки щодо таких питань відіграють в Україні конструктивну роль. Думаю, загалом вам було б корисно послухати думку Венеціанської комісії", - заявив він. Раніше ідею отримання висновку Венеціанської комісії щодо цього проекту закону підтримав екс-прем’єр-міністр Швеції Карл Більдт.