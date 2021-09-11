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В ЄС підтримали ідею передачі проекту закону про олігархів в Венеціанської комісію

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Київ, Субота 11 вересня 2021 10:40
В ЄС підтримали ідею передачі проекту закону про олігархів в Венеціанської комісію Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Рішення спрямувати проект закону про олігархів на розгляд до Венеціанської комісії конструктивне і піде на користь Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови Консультативної місії ЄС в Україні Фредріка Весслау під час форуму YES Brainstorming в Києві.

"Венеціанська комісія завжди має великий авторитет у справі законотворчості. Їхні висновки щодо таких питань відіграють в Україні конструктивну роль. Думаю, загалом вам було б корисно послухати думку Венеціанської комісії", - заявив він.

Раніше ідею отримання висновку Венеціанської комісії щодо цього проекту закону підтримав екс-прем’єр-міністр Швеції Карл Більдт.

Як повідомлялося, 10 вересня голова Верховної Ради Дмитро Разумков направив законопроект №5599 про олігархів в Європейську комісію "За демократію через право" (Венеційську комісію).

2 вересня уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до спікера парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому відзначила невідповідність Конституції законопроекту про олігархів і запропонувала направити його в Венеційську комісію. Це рішення також підтримали 4 фракції парламенту.

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Дмитро Разумков
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