ЕС поддержал идею забора между Польшей и Беларусью. Но денег не выделит
Европейская комиссия поддерживает строительство забора между Польшей и Беларусью. Эта мера предлагалась в рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой RMF24.
"Забор может быть хорошей идеей в ситуации на внешней границе Евросоюза с Беларусью", - заявили в пресс-службе Еврокомиссии в ответ на запрос журналиста польского RMF FM.
При это уточняется, что поддержка польской инициативы не безоговорочная. Брюссель отмечает, что меры на внешних границах ЕС должны быть соразмерными и должны уважать основные права беженцев. Кроме того, Еврокомиссия четко заявляет, что не будет финансировать подобные инициативы.
Напомним, ранее сообщалось, что Польша построит двухметровый забор на границе с Беларусью из-за наплыва нелегалов.
В последнее время в связи с напряженной ситуацией на границе польская сторона усилила пограничную охрану.