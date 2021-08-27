ЕС поддержал идею забора между Польшей и Беларусью. Но денег не выделит

Европейская комиссия поддерживает строительство забора между Польшей и Беларусью . Эта мера предлагалась в рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов.

"Забор может быть хорошей идеей в ситуации на внешней границе Евросоюза с Беларусью", - заявили в пресс-службе Еврокомиссии в ответ на запрос журналиста польского RMF FM.

При это уточняется, что поддержка польской инициативы не безоговорочная. Брюссель отмечает, что меры на внешних границах ЕС должны быть соразмерными и должны уважать основные права беженцев. Кроме того, Еврокомиссия четко заявляет, что не будет финансировать подобные инициативы.