ЄС підтримав ідею паркану між Польщею та Білоруссю. Але грошей не виділить
Європейська комісія підтримує будівництво паркану між Польщею та Білоруссю. Цей захід пропонувався в рамках боротьби з потоком нелегальних мігрантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням RMF24.
"Паркан може бути гарною ідеєю в ситуації на зовнішньому кордоні Євросоюзу з Білоруссю", - заявили в прес-службі Єврокомісії у відповідь на запит журналіста польського RMF FM.
При цьому уточнюється, що підтримка польської ініціативи не беззастережна. Брюссель зазначає, що заходи на зовнішніх кордонах ЄС мають бути співмірними і повинні поважати основні права біженців. Крім того, Єврокомісія чітко заявляє, що не фінансуватиме подібні ініціативи.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща побудує двометровий паркан на кордоні з Білоруссю через наплив нелегалів.
Останнім часом у зв'язку з напруженою ситуацією на кордоні польська сторона посилила прикордонну охорону.