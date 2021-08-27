ЄС підтримав ідею паркану між Польщею та Білоруссю. Але грошей не виділить

Європейська комісія підтримує будівництво паркану між Польщею та Білоруссю . Цей захід пропонувався в рамках боротьби з потоком нелегальних мігрантів.

"Паркан може бути гарною ідеєю в ситуації на зовнішньому кордоні Євросоюзу з Білоруссю", - заявили в прес-службі Єврокомісії у відповідь на запит журналіста польського RMF FM.

При цьому уточнюється, що підтримка польської ініціативи не беззастережна. Брюссель зазначає, що заходи на зовнішніх кордонах ЄС мають бути співмірними і повинні поважати основні права біженців. Крім того, Єврокомісія чітко заявляє, що не фінансуватиме подібні ініціативи.