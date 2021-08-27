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ЄС підтримав ідею паркану між Польщею та Білоруссю. Але грошей не виділить

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Брюссель, П'ятниця 27 серпня 2021 14:10
ЄС підтримав ідею паркану між Польщею та Білоруссю. Але грошей не виділить Фото: Єврокомісія не дасть грошей на паркан між Польщею і Білоруссю (flick com libereurope)
Автор: РБК-Україна

Європейська комісія підтримує будівництво паркану між Польщею та Білоруссю. Цей захід пропонувався в рамках боротьби з потоком нелегальних мігрантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням RMF24.

"Паркан може бути гарною ідеєю в ситуації на зовнішньому кордоні Євросоюзу з Білоруссю", - заявили в прес-службі Єврокомісії у відповідь на запит журналіста польського RMF FM.

При цьому уточнюється, що підтримка польської ініціативи не беззастережна. Брюссель зазначає, що заходи на зовнішніх кордонах ЄС мають бути співмірними і повинні поважати основні права біженців. Крім того, Єврокомісія чітко заявляє, що не фінансуватиме подібні ініціативи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща побудує двометровий паркан на кордоні з Білоруссю через наплив нелегалів.

Останнім часом у зв'язку з напруженою ситуацією на кордоні польська сторона посилила прикордонну охорону.

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