Фото: Евросоюз еще на полгода продлил индивидуальные антироссийские санкции (flickr.com libereurope)

Европейский союз продлил на шесть месяцев санкции против юридических и физических лиц, которые ответственны за войну России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейского Совета.