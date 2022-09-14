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Евросоюз еще на полгода продлил индивидуальные антироссийские санкции

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Брюссель, Среда 14 сентября 2022 20:37
Евросоюз еще на полгода продлил индивидуальные антироссийские санкции Фото: Евросоюз еще на полгода продлил индивидуальные антироссийские санкции (flickr.com libereurope)
Автор: Иван Носальский

Европейский союз продлил на шесть месяцев санкции против юридических и физических лиц, которые ответственны за войну России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейского Совета.

По данным ведомства, ограничения продлили до 15 марта 2023 года. Они предусматривают ограничения на поездки физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов подсанкционным физическим и юридическим лицам.

При этом отмечается, что ограничения продолжают действовать в отношении 1206 физлиц и 108 юрлиц из-за неоправданной и неспровоцированной агрессии России против Украины.

Напомним, 21 июля Евросоюз ввел седьмой пакет санкций против России. В частности, ограничения были введены против 48 физических лиц из РФ.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС принять восьмой пакет санкций против России.

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