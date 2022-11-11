ЄС планує запустити власний Starlink: коли і за скільки

З 2025 року в космос мають бути запущені 170 невеликих супутників, які імітуватимуть модель Starlink і гарантуватимуть незалежність країн Євросоюзу від іноземних компаній. Крім того, супутники можуть служити резервними у разі, коли кабельний або радіозв'язок порушується.

"Війна в Україні ще раз довела, як важливо мати незалежність, коли йдеться про певні стратегічні інфраструктурні проєкти та важливі ресурси. Наявність власної системи супутникового інтернету допоможе ЄС прискорити розгортання мережі не тільки в Європі, а й охопити Африку, пропонуючи африканським країнам альтернативу китайським продуктам, що насаджуються", - йдеться у повідомленні.

Вартість проєкту становить близько 6,8 млрд євро. При цьому Єврокомісія хоче залучити невитрачені 2,4 млрд євро із різних програм ЄС, а 3,6 млрд євро - з приватних внесків. Наскільки успішним є цей план, стане зрозумілим 17 листопада, коли чиновники Євросоюзу обговорять фінальні деталі проєкту у порівнянні з раніше пропонованою системою GNSS з Galileo вартістю 10 млрд євро.

"Причина, чому Європа не хоче працювати з американською Starlink, ймовірно, пов'язана з повністю приватним бізнесом підприємця Ілона Маска, який, мабуть, не вважається надійним партнером після поглинання Twitter. І навіть під час української кризи Маск був у заголовках газет через Starlink. Система ж Galileo складається з численних компонентів, включаючи супутники в космосі, наземний сегмент у кількох місцях і кінцевих користувачів", - пояснює оглядач Reuters.

Системи GNSS існують по всьому світу - в США, ЄС, Китайській Народній Республіці та Росії. Супутниковим інтернетом наразі керують SpaceX, Amazon і Oneweb, а Китай має систему в розробці.

"Зараз міжнародні конфлікти штовхають уряди та громади до більшої автономії та виходу із залежності від партнерів, яких іноді важко контролювати. Здається, це важить навіть більше, ніж той факт, що навколоземні орбіти заповнюються дедалі більшою кількістю супутників, які врешті-решт можуть стати просто космічним сміттям", - констатує видання.