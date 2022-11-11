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ЕС планирует запустить собственный Starlink: когда и за сколько

Фото: Евросоюз стремится продвигать собственный интернет по модели Starlink с 2025 года (starlink.com)
Автор: Татьяна Зарембо

Европейский Союз намерен продвигать собственный спутниковый интернет, который, как и Starlink, будет работать на низкой околоземной орбите. Это сделает ЕС более независимым от международного сообщества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

С 2025 года в космос должно быть запущено 170 небольших спутников, которые будут имитировать модель Starlink и гарантировать независимость стран Евросоюза от иностранных компаний. Кроме того, спутники могут служить резервными в случае, когда нарушается кабельная или радиосвязь.

"Война в Украине еще раз доказала, как важно иметь независимость, когда речь идет об определенных стратегических инфраструктурных проектах и важных ресурсах. Наличие собственной системы спутникового интернета поможет ЕС ускорить развертывание сети не только в Европе, но и охватить Африку, предлагая африканским странам альтернативу китайским продуктам, которые насаждаются", - говорится в сообщении.

Стоимость проекта составляет около 6,8 млрд евро. При этом Еврокомиссия хочет привлечь неизрасходованные 2,4 млрд евро из различных программ ЕС, а 3,6 млрд евро – из частных взносов. Насколько успешен этот план, станет понятно 17 ноября, когда чиновники Евросоюза обсудят финальные детали проекта по сравнению с ранее предлагаемой системой GNSS с Galileo стоимостью 10 млрд евро.

"Причина, почему Европа не хочет работать с американской Starlink, вероятно, связана с полностью частным бизнесом предпринимателя Илона Маска, который, пожалуй, не считается надежным партнером после поглощения Twitter. И даже во время украинского кризиса Маск был в заголовках газет из-за Starlink. Система же Galileo состоит из многочисленных компонентов, включая спутники в космосе, наземный сегмент в нескольких местах и конечных пользователей", - объясняет обозреватель Reuters.

Системы GNSS существуют по всему миру - в США, ЕС, Китайской Народной Республике и России. Спутниковым интернетом управляют SpaceX, Amazon и Oneweb, а Китай имеет систему в разработке.

"Сейчас международные конфликты толкают правительства и общины к большей автономии и выходу из зависимости от партнеров, которых иногда трудно контролировать. Оказывается, это даже больше, чем тот факт, что околоземные орбиты заполняются все большим количеством спутников, которые в конце концов могут стать просто космическим мусором", - констатирует издание.

Ранее мы писали, что власти Польши предоставили Украине большую партию терминалов Starlink. Приборами этой партии планируется оснастить объекты "Укрзализныци", а также оборудовать публичные Wi-Fi точки в освобожденных от противника населенных пунктах.

Ранее РБК-Украина писало, что принадлежащая Илону Маску американская компания SpaceX запустила очередную группу спутников Starlink в космос. В рамках нового запуска удалось вывести на орбиту 53 аппарата.

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