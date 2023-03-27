ЄС планує запровадити санкції проти молдавських олігархів, - Bloomberg

Джерела видання повідомили, що ЄС працює над створенням правової бази, яка дала б йому змогу ввести санкції проти цих осіб.

У Брюсселі сподіваються, що цю основу буде створено до червня, коли в Кишиневі відбудеться саміт Європейського політичного співтовариства.

Молдова раніше закликала ЄС запровадити санкції проти олігархів, які, на її думку, співпрацюють із Росією в прагненні розпалити насильство і повалити уряд, і кілька країн ЄС підтримали ці заклики.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявляла, що Росія посилює спроби вплинути на ситуацію та суспільство у Молдові та Грузії.

Крім того, президент Молдови Травня Санду заявляла, що від РФ надходять лише погрози, а отже, країні потрібно зосередитися на вступі до ЄС.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван сказав, що Грузія не має стати майданчиком, який Росія використовуватиме для обходу введених проти неї санкцій.

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