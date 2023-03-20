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РФ посилює спроби дестабілізувати ситуацію в Грузії та Молдові, - МЗС Німеччини

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Понеділок 20 березня 2023 19:38
РФ посилює спроби дестабілізувати ситуацію в Грузії та Молдові, - МЗС Німеччини Фото: Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Росія посилює спроби вплинути на ситуацію та суспільство в Молдові та Грузії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глава МЗС Німеччини Анналени Бербок, яку приводить El Pais.

"Це частина стратегії РФ щодо дестабілізації товариств, які йдуть європейським шляхом", - йдеться у заяві.

Бербок зауважила, що російські спроби вплинути на Молдову та Грузію посилюються.

"Ми поділяємо з ними Молдовою та Грузією європейські цінності та підтримуємо їхнє бажання жити у світі та свободі через перспективу членства в ЄС", - додала глава МЗС Німеччини.

Раніше президент Молдови Мая Санду заявляла, що від РФ надходять лише погрози, а отже країні треба зосередитись на вступі до ЄС.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван сказав, що Грузія не має стати майданчиком, який Росія використовуватиметься для обходу введених проти неї санкцій.

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