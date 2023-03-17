ua ru
Пт, 17 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Від РФ надходять лише погрози. Санду закликала депутатів зосередитись на вступі до ЄС

Новость на русском →
П'ятниця 17 березня 2023 12:41
Від РФ надходять лише погрози. Санду закликала депутатів зосередитись на вступі до ЄС Фото: Мая Санду, президент Молдови (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Молдовські депутати повинні зосередитись на вступі країни до ЄС, оскільки від Росії надходять лише погрози й шантаж.

Про це заявила президент Молдови Мая Санду, пише РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

Під час виступу на засіданні парламенту Санду закликала депутатів поставити євроінтеграцію понад власні інтереси.

"Ми повинні дискутувати і дебатувати про форму реформ, але ми повинні будувати європейське життя для громадян", - заявила президент.

Президент зауважила, що навіть ті, хто виступає проти вступу до ЄС, самі ж часто подорожують європейськими країнами, володіють європейськими паспортами, а їхні діти навчаються там.

Водночас Санду розкритикувала зовнішню політику Росії щодо Молдови. За її словами від Кремля надходять лише погрози, ембарго та шантаж.

Під час виступу президента депутати від опозиції покинули засідання парламенту, однак Санду продовжила й зазначила, що жодна країна не повинна диктувати Молдові, як і що робити.

"Тільки в ЄС можна жити в процвітанні, спокої та мирі. Знаю, що багато хто з вас вважає, що Молдова не може увійти до ЄС. Але це не ілюзія, як би ви не були розчаровані, ми не переставили вірити в нашу країну. Європеїзація Молдови може об'єднати всіх для благої мети - майбутнього наших дітей і нашої країни", - відзначила Санду.

Також президент додала, що Молдові не загрожує війна доти, доки Україна протистоїть російській агресії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Молдова Російська Федерація Евросоюз
NEWS
Тарифи на воду та електроенергію. Чи чекати підвищення цін у платіжках
Тарифи на воду та електроенергію. Чи чекати підвищення цін у платіжках
DAILY
Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати
Дмитро Левицькийредактор ленты новостей Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати