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ЕС планирует ввести санкции против молдавских олигархов, - Bloomberg

Фото: ЕС планирует ввести санкции против молдавских олигархов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Европейский союз собирается ввести санкции против молдавских олигархов, которых обвиняют в содействии дестабилизации ситуации в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Источники издания сообщили, что ЕС работает над созданием правовой базы, которая позволила бы ему ввести санкции против этих лиц.

В Брюсселе надеется, что эта основа будет создана к июню, когда в Кишиневе пройдет саммит Европейского политического сообщества.

Молдова ранее призвала ЕС ввести санкции против олигархов, которые, по ее мнению, сотрудничают с Россией в стремлении разжечь насилие и свергнуть правительство, и несколько стран ЕС поддержали эти призывы.

Напомним, ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявляла, что Россия ужесточает попытки повлиять на ситуацию и общество в Молдове и Грузии.

Кроме того, президент Молдовы Мая Санду заявляла, что от РФ поступают только угрозы, а значит, стране нужно сосредоточиться на вступлении в ЕС.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что Грузия не должна стать площадкой, которую Россия будет использовать для обхода введенных против нее санкций.

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ЕвросоюзСанкции против РоссииМолдова