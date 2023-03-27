ua ru
Пн, 27 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЄС планує запровадити санкції проти молдавських олігархів, - Bloomberg

Новость на русском →
Брюссель, Понеділок 27 березня 2023 15:29
ЄС планує запровадити санкції проти молдавських олігархів, - Bloomberg Фото: ЄС планує запровадити санкції проти молдавських олігархів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Європейський союз збирається запровадити санкції проти молдовських олігархів, яких звинувачують у сприянні дестабілізації ситуації в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Джерела видання повідомили, що ЄС працює над створенням правової бази, яка дала б йому змогу ввести санкції проти цих осіб.

У Брюсселі сподіваються, що цю основу буде створено до червня, коли в Кишиневі відбудеться саміт Європейського політичного співтовариства.

Молдова раніше закликала ЄС запровадити санкції проти олігархів, які, на її думку, співпрацюють із Росією в прагненні розпалити насильство і повалити уряд, і кілька країн ЄС підтримали ці заклики.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявляла, що Росія посилює спроби вплинути на ситуацію та суспільство у Молдові та Грузії.

Крім того, президент Молдови Травня Санду заявляла, що від РФ надходять лише погрози, а отже, країні потрібно зосередитися на вступі до ЄС.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван сказав, що Грузія не має стати майданчиком, який Росія використовуватиме для обходу введених проти неї санкцій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Санкції проти Росії Молдова
NEWS
Опалювальний сезон в Україні завершується: у шести областях відключають тепло
Опалювальний сезон в Україні завершується: у шести областях відключають тепло
DAILY
Голова МЗС Естонії Урмас Рейнсалу: Після війни альтернативи вступу України до НАТО немає
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Голова МЗС Естонії Урмас Рейнсалу: Після війни альтернативи вступу України до НАТО немає