ЄС планує заборонити імпорт СПГ з Росії, - фон дер Ляєн

Євросоюз готує новий пакет санкцій проти Росії, який включатиме жорсткі обмеження в енергетиці, фінансових послугах та торгівлі.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, ключовим елементом стане заборона імпорту російського СПГ.

"Наші санкції дають результат. Прогнозується, що ВВП Росії сповільниться з 4,3 % у 2024 році до 0,9 % у 2025 році. Ми маємо посилити тиск", - наголосила вона.

Водночас фон дер Ляйен повідомила, що ЄС та Україна домовилися виділити 2 млрд євро на розвиток виробництва безпілотників. Вона також висунула ідею репараційної позики на основі заморожених російських активів, яка надаватиметься траншами і частково використовуватиметься для закупівель в Європі.

"Важливо, що активи не будуть конфісковані. Україна має повернути кредит, якщо Росія виплачуватиме репарації. Винуватець повинен нести відповідальність", - зазначила очільниця.

Санкції проти Росії

Нагадаємо, Європейська комісія 19 вересня представила на обговорення країн-членів Євросоюзу 19-й пакет санкцій проти російського режиму. Серед іншого там прописали відмову від російського газу до 1 січня 2027 року.

Згодом глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт виступає проти санкцій та обмежень Євросоюзу на постачання нафти з Росії. Він зазначив, що ухвалення такого рішення може поставити під загрозу енергетичну безпеку республіки.

Розуміючи, що проросійські Угорщина та Словаччина будуть намагатися заблокувати нові санкції, Єврокомісія запропонувала схвалювати нові санкції проти Росії шляхом набрання більшості голосів країн-учасниць ЄС, а не традиційним одноголосним схваленням. Поки що така схема обходу стосується тільки Угорщини.