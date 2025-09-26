ЄС планує ухвалювати санкції проти РФ без Угорщини: Politico дізналось деталі

Європейська комісія запропонувала схвалювати нові санкції проти Росії шляхом простої більшості країн-учасниць Європейського союзу в обхід Угорщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

"У новому документі Єврокомісії пропонувалося змінити правила продовження санкцій з одноголосного схвалення на кваліфіковану більшість. Це потрібно для того, щоб зменшити ризик блокування Угорщиною цього процесу", - пише видання.

Механізм ухвалення санкцій у ЄС та роль Угорщини

У Європейському Союзі санкції проти третіх країн, зокрема Росії, ухвалюються Радою ЄС. Для їхнього прийняття потрібна одноголосна підтримка всіх держав-членів.

Це означає, що будь-яка країна може заблокувати санкції або їхнє продовження, застосувавши право вето.

Угорщина неодноразово блокувала або гальмувала санкції ЄС проти Росії через енергетичну залежність і прагматичні відносини з Москвою.

Зокрема, у 2022-2023 роки Угорщина затримувала ухвалення нових санкцій проти російської нафти та газу, а також продовження санкційних пакетів, посилаючись на загрозу енергетичній безпеці.

Також Угорщина висловлювала незгоду щодо використання заморожених російських активів для відновлення України, що змусило Єврокомісію шукати альтернативні механізми.

Днями глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт виступає проти санкцій та обмежень Євросоюзу на постачання нафти з Росії.

Він зазначив, що ухвалення такого рішення може поставити під загрозу енергетичну безпеку республіки.