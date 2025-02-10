ЄС планує посилити співпрацю з НАТО у сфері оборони, - Єврокомісія

Європейський союз (ЄС) бажає посилити співпрацю з країнами-членами НАТО, які не входять до складу ЄС. Мова йде про, наприклад, Канаду, Велику Британію, Норвегію, а також Сполучені Штати Америки (США).

"Як було оголошено в Європейській оборонно-промисловій стратегії, розширена співпраця з НАТО з питань оборонної промисловості забезпечується спеціальним структурованим діалогом, розпочатим у 2024 році", - зазначається у відповіді Єврокомісії.

Як відзначили у Єврокомісії, акцент робиться на узгодженості зусиль різних країн-членів. Зокрема одна з цілей Європейського союзу є підтримка країн-членів у питанні виконання ними міжнародних зобов'язань , у тому ж числі, що були взяті перед НАТО.

Оборонна співпраця між ЄС та НАТО

Оборонна співпраця ЄС і НАТО розвивається на основі стратегічного партнерства, спрямованого на підвищення безпеки в Європі та трансатлантичному просторі. Обидві організації доповнюють одна одну: НАТО забезпечує колективну оборону та військовий потенціал, тоді як ЄС концентрується на кризовому управлінні, миротворчих місіях і розвиткові оборонної промисловості.

З 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, взаємодія між ЄС і НАТО стала ще тіснішою.

Тим часом керівник сектору "Оборонна політика" Офісу ефективного регулювання BRDO Тарас Ємчура розповів, чи існує ризик того, що президент США Дональд Трамп може припинить співпрацю з Європою щодо зброї.

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