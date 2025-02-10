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ЕС планирует усилить сотрудничество с НАТО в сфере обороны, - Еврокомиссия

Понедельник 10 февраля 2025 11:27
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ЕС планирует усилить сотрудничество с НАТО в сфере обороны, - Еврокомиссия Иллюстративное фото: ЕС планирует усилить сотрудничество с НАТО в сфере обороны (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин, Роман Кот

Европейский союз (ЕС) желает усилить сотрудничество со странами-членами НАТО, которые не входят в состав ЕС. Речь идет о, например, Канаде, Великобритании, Норвегии, а также Соединенных Штатах Америки (США).

Об этом рассказали в Еврокомиссии на запрос РБК-Украина для материала"Спящий гигант. Почему отстает европейская "оборонка" и насколько это проблема для Украины".

Как отметили в Еврокомиссии, акцент делается на согласованности усилий различных стран-членов. В частности одна из целей Европейского союза является поддержка стран-членов в вопросе выполнения ими международных обязательств, в том же числе, которые были взяты перед НАТО.

Для обеспечения координации организовываются межштатные обмены с Международным секретариатом НАТО.

"Как было объявлено в Европейской оборонно-промышленной стратегии, расширенное сотрудничество с НАТО по вопросам оборонной промышленности обеспечивается специальным структурированным диалогом, начатым в 2024 году", - отмечается в ответе Еврокомиссии.

Оборонное сотрудничество между ЕС и НАТО

Оборонное сотрудничество ЕС и НАТО развивается на основе стратегического партнерства, направленного на повышение безопасности в Европе и трансатлантическом пространстве. Обе организации дополняют друг друга: НАТО обеспечивает коллективную оборону и военный потенциал, тогда как ЕС концентрируется на кризисном управлении, миротворческих миссиях и развитии оборонной промышленности.

С 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, взаимодействие между ЕС и НАТО стало еще более тесным.

Тем временем руководитель сектора "Оборонная политика" Офиса эффективного регулирования BRDO Тарас Емчура рассказал, существует ли риск того, что президент США Дональд Трамп может прекратить сотрудничество с Европой по оружию.

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