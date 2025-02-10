Чи є ризик, що Трамп припинить співпрацю з Європою щодо зброї: відповідь експерта

Оборонна індустрія країн НАТО, є взаємозалежною. Водночас для американських зброярів Європа є потужним ринком збуту.

Про це розповів керівник сектору "Оборонна політика" Офісу ефективного регулювання BRDO Тарас Ємчура в коментарі РБК-Україна для матеріалу " Сплячий гігант. Чому відстає європейська "оборонка" і наскільки це проблема для України ".

Як відзначив Ємчур, оборонна промисловість Європи є достатньо самодостатньою, але ступінь цього у всіх країн різний.

За його словами, історично Франція прагнула стратегічної незалежності й бажала самостійно виробляти весь спектр озброєння, втім, такий підхід є занадто коштовним. Водночас більшість країни Європи обирає саме військово-технічне співробітництво, оскільки чималу кількість видів озброєння можна створювати лише спільними зусиллями. Наприклад, для роботи над проєктом винищувача F-35 Штати залучали більше 20 країн.

"Тож оборонна індустрія країн НАТО, включно з США, є взаємозалежною екосистемою, і, на мою думку, таке співробітництво триватиме й надалі", - зазначив експерт.

Ємчур додав, що Європа, своєю чергою, також є потужним ринком збуту для американських зброярів. Протягом 2019 - 2023 років близько 55% всього європейського імпорту зброї припадало саме на США. Переважно мова йшла про бойові літаки, вертольоти й протиповітряну систему (ППО).