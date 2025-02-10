Чи є ризик, що Трамп припинить співпрацю з Європою щодо зброї: відповідь експерта
Оборонна індустрія країн НАТО, є взаємозалежною. Водночас для американських зброярів Європа є потужним ринком збуту.
Про це розповів керівник сектору "Оборонна політика" Офісу ефективного регулювання BRDO Тарас Ємчура в коментарі РБК-Україна для матеріалу "Сплячий гігант. Чому відстає європейська "оборонка" і наскільки це проблема для України".
Як відзначив Ємчур, оборонна промисловість Європи є достатньо самодостатньою, але ступінь цього у всіх країн різний.
За його словами, історично Франція прагнула стратегічної незалежності й бажала самостійно виробляти весь спектр озброєння, втім, такий підхід є занадто коштовним. Водночас більшість країни Європи обирає саме військово-технічне співробітництво, оскільки чималу кількість видів озброєння можна створювати лише спільними зусиллями. Наприклад, для роботи над проєктом винищувача F-35 Штати залучали більше 20 країн.
"Тож оборонна індустрія країн НАТО, включно з США, є взаємозалежною екосистемою, і, на мою думку, таке співробітництво триватиме й надалі", - зазначив експерт.
Ємчур додав, що Європа, своєю чергою, також є потужним ринком збуту для американських зброярів. Протягом 2019 - 2023 років близько 55% всього європейського імпорту зброї припадало саме на США. Переважно мова йшла про бойові літаки, вертольоти й протиповітряну систему (ППО).
Збільшення витрат на оборону країн НАТО
Чинний голова Білого дому Дональд Трамп вже неодноразово закликав союзників по НАТО посилити витрати на власну оборону. Ба більше, минулого року він погрожував їм тим, що "заохочуватиме" Росію "робити все, що завгодно" з членами Альянсу, які не виконують своїх фінансових зобовʼязань перед військово-політичним блоком.
В січні ж республіканець закликав членів НАТО підвищити оборонні витрати до 5% від ВВП.
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