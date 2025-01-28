ЄС планує домовитись з Орбаном, щоб уникнути блокування переговорів про вступ України

Вступ України до ЄС

Згідно з даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" й Центру Разумкова, 69% опитуваних підтримують інтеграцію України до Європейського союзу. Це на 14% більше, ніж у лютому 2022-го.

Тим часом Польща розпочала головувати в Раді Європейського союзу. За словами голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Андрія Сибіги, Україна очікує на співпрацю, щоб просувати питання євроінтеграції.

Тим часом голова польського уряду Дональд Туск заявив, що головування його країни переломить безвихідь, яка склалась протягом останніх місяців у питанні інтеграції України.

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