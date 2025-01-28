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ЄС планує домовитись з Орбаном, щоб уникнути блокування переговорів про вступ України

Вівторок 28 січня 2025 15:45
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ЄС планує домовитись з Орбаном, щоб уникнути блокування переговорів про вступ України Фото: Кая Каллас, високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки (wikimedia.org/Kaja_Kallas)
Автор: Сергій Пишкін

У Європейському союзі (ЄС) сподіваються домовитись з головою угорського уряду Віктором Орбаном, щоб уникнути блокування початку фактичних перемовин між Україною та блоком щодо інтеграції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на високого представника Європейського союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Каю Каллас під час спілкування зі ЗМІ.

Відповідаючи на питання про те, чи не стане позиція Орбана перешкодою для фактичного запуску переговорів з Україною щодо інтеграції, Каллас відповіла, що зрештою ЄС завжди вдавалось досягти якогось рішення.

"У нас в ЄС 27 країн-членів… Кожне рішення - це завжди складно. Тож у мене немає ніяких ілюзій, що це далі буде простіше. Проте врешті-решт нам завжди вдавалося досягти якогось рішення", - заявила вона.

Вступ України до ЄС

Згідно з даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" й Центру Разумкова, 69% опитуваних підтримують інтеграцію України до Європейського союзу. Це на 14% більше, ніж у лютому 2022-го.

Тим часом Польща розпочала головувати в Раді Європейського союзу. За словами голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Андрія Сибіги, Україна очікує на співпрацю, щоб просувати питання євроінтеграції.

Тим часом голова польського уряду Дональд Туск заявив, що головування його країни переломить безвихідь, яка склалась протягом останніх місяців у питанні інтеграції України.

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