ЄС планує домовитись з Орбаном, щоб уникнути блокування переговорів про вступ України

Фото: Кая Каллас, високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки (wikimedia.org/Kaja_Kallas)

У Європейському союзі (ЄС) сподіваються домовитись з головою угорського уряду Віктором Орбаном, щоб уникнути блокування початку фактичних перемовин між Україною та блоком щодо інтеграції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на високого представника Європейського союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Каю Каллас під час спілкування зі ЗМІ.

Відповідаючи на питання про те, чи не стане позиція Орбана перешкодою для фактичного запуску переговорів з Україною щодо інтеграції, Каллас відповіла, що зрештою ЄС завжди вдавалось досягти якогось рішення. "У нас в ЄС 27 країн-членів… Кожне рішення - це завжди складно. Тож у мене немає ніяких ілюзій, що це далі буде простіше. Проте врешті-решт нам завжди вдавалося досягти якогось рішення", - заявила вона.