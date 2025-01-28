ЕС планирует договориться с Орбаном, чтобы избежать блокирования переговоров о вступлении Украины

Фото: Кая Каллас, высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности (wikimedia.org/Kaja_Kallas)

В Европейском союзе (ЕС) надеются договориться с главой венгерского правительства Виктором Орбаном, чтобы избежать блокирования начала фактических переговоров между Украиной и блоком по интеграции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на высокого представителя Европейского союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Каю Каллас во время общения со СМИ.

Отвечая на вопрос о том, не станет ли позиция Орбана препятствием для фактического запуска переговоров с Украиной по интеграции, Каллас ответила, что в конце концов ЕС всегда удавалось достичь какого-то решения. "У нас в ЕС 27 стран-членов... Каждое решение - это всегда сложно. Поэтому у меня нет никаких иллюзий, что это дальше будет проще. Однако в конце концов нам всегда удавалось достичь какого-то решения", - заявила она.