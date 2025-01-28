ЕС планирует договориться с Орбаном, чтобы избежать блокирования переговоров о вступлении Украины
В Европейском союзе (ЕС) надеются договориться с главой венгерского правительства Виктором Орбаном, чтобы избежать блокирования начала фактических переговоров между Украиной и блоком по интеграции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на высокого представителя Европейского союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Каю Каллас во время общения со СМИ.
Отвечая на вопрос о том, не станет ли позиция Орбана препятствием для фактического запуска переговоров с Украиной по интеграции, Каллас ответила, что в конце концов ЕС всегда удавалось достичь какого-то решения.
"У нас в ЕС 27 стран-членов... Каждое решение - это всегда сложно. Поэтому у меня нет никаких иллюзий, что это дальше будет проще. Однако в конце концов нам всегда удавалось достичь какого-то решения", - заявила она.
Вступление Украины в ЕС
Согласно данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, 69% опрошенных поддерживают интеграцию Украины в Европейский союз. Это на 14% больше, чем в феврале 2022-го.
Тем временем Польша начала председательствовать в Совете Европейского союза. По словам главы Министерства иностранных дел (МИД) Андрея Сибиги, Украина ожидает сотрудничества, чтобы продвигать вопрос евроинтеграции.
Между тем глава польского правительства Дональд Туск заявил, что председательство его страны переломит тупик, который сложился в течение последних месяцев в вопросе интеграции Украины.
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