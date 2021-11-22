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ЕС планирует ввести пятый пакет санкций против Беларуси до конца ноября, - МИД Эстонии

Автор: Сергей Пышкин

Европейский союз планирует ввести пятый пакет санкций в отношении Беларуси уже до конца ноября. США готовят свои ограничения уже на начало следующего месяца.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ERR.

По словам министра иностранных дел Эстонии Эвы-Марии Лийметс, санкции были согласованы с другими странами, такими как США. В то же время 15 ноября министры иностранных дел союза согласовали и содержание пакета ограничений.

"Сейчас идет работа над юридическим оформлением пакета - юридические службы Евросоюза его шлифуют", - добавила министр иностранных дел.

Также решается вопрос о наложении санкций против белорусской авиакомпании "Белави", которая сотрудничает с режимом Лукашенко.

"На данный момент согласованы как физические, так и юридические лица, в том числе ряд компаний. Однако, точно сказать, кто вошел в этот список, к сожалению, невозможно до тех пор, пока список не будет окончательно доработан и опубликован", - отметила министр.

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