ЕС планирует ввести пятый пакет санкций против Беларуси до конца ноября, - МИД Эстонии

По словам министра иностранных дел Эстонии Эвы-Марии Лийметс, санкции были согласованы с другими странами, такими как США. В то же время 15 ноября министры иностранных дел союза согласовали и содержание пакета ограничений.

"Сейчас идет работа над юридическим оформлением пакета - юридические службы Евросоюза его шлифуют", - добавила министр иностранных дел.

Также решается вопрос о наложении санкций против белорусской авиакомпании "Белави", которая сотрудничает с режимом Лукашенко.

"На данный момент согласованы как физические, так и юридические лица, в том числе ряд компаний. Однако, точно сказать, кто вошел в этот список, к сожалению, невозможно до тех пор, пока список не будет окончательно доработан и опубликован", - отметила министр.