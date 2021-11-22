ЄС планує ввести п'ятий пакет санкцій проти Білорусі до кінця листопада, - МЗС Естонії

За словами міністра закордонних справ Естонії Еви-Марії Лійметс, санкції були узгоджені з іншими країнами, такими як США. Водночас 15 листопада міністри закордонних справ союзу погодили й зміст пакету обмежень.

"Зараз триває робота над юридичним оформленням пакету - юридичні служби Євросоюзу його шліфують", - додала міністр закордонних справ.

Також вирішується питання щодо накладання санкцій проти білоруської авіакомпанії "Белаві", яка співпрацює з режимом Лукашенка.

"На цей час узгоджені як фізичні, так і юридичні особи, у тому числі низка компаній. Однак, точно сказати, хто увійшов до цього списку, на жаль, неможливо доти, доки список не буде остаточно доопрацьований та опублікований", - відзначила міністр.