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ЄС планує ввести п'ятий пакет санкцій проти Білорусі до кінця листопада, - МЗС Естонії

Автор: Сергій Пишкін

Європейський союз планує запровадити п’ятий пакет санкцій щодо Білорусі вже до кінця листопада. США готують свої обмеження вже початок наступного місяця.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ERR.

За словами міністра закордонних справ Естонії Еви-Марії Лійметс, санкції були узгоджені з іншими країнами, такими як США. Водночас 15 листопада міністри закордонних справ союзу погодили й зміст пакету обмежень.

"Зараз триває робота над юридичним оформленням пакету - юридичні служби Євросоюзу його шліфують", - додала міністр закордонних справ.

Також вирішується питання щодо накладання санкцій проти білоруської авіакомпанії "Белаві", яка співпрацює з режимом Лукашенка.

"На цей час узгоджені як фізичні, так і юридичні особи, у тому числі низка компаній. Однак, точно сказати, хто увійшов до цього списку, на жаль, неможливо доти, доки список не буде остаточно доопрацьований та опублікований", - відзначила міністр.

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