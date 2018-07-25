Трамп запропонував Євросоюзу обопільно скасувати всі мита та бар'єри в торгівлі

Новини Політика 25.07.2018 - 05:53
Фото: Дональд Трамп (un.org)
Фото: Дональд Трамп (un.org)

Президент США сумнівається, що в ЄС погодяться з його пропозицією

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вважає, що взаємна відмова США і Євросоюзу від бар'єрів на шляху руху товарів могла б припинити торгову війну. Про це він написав напередодні початку переговорів з торгових питань із ЄС у Twitter.

"У мене є ідея для них (країн ЄС, – ред). І США, і ЄС скасовують всі тарифи, бар'єри та субсидії! Це означатиме настання вільного ринку і справедливої торгівлі", - заявив Трамп.

Він підкреслив, що США готові розпочати реалізацію таких заходів, але засумнівався в тому, що на аналогічний крок підуть у Євросоюзі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер прибуде в США для переговорів з президентом Дональдом Трампом 25 липня без конкретної торгового пропозиції.

На зустрічі з Трампом Юнкер може запропонувати скоротити збори з імпорту автомобілів, а також опрацювати окрему угоду про вільну торгівлю.

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Теги:  Евросоюз,  Дональд Трамп,  пошлины  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС