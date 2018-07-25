Трамп запропонував Євросоюзу обопільно скасувати всі мита та бар'єри в торгівлі

Президент США сумнівається, що в ЄС погодяться з його пропозицією

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вважає, що взаємна відмова США і Євросоюзу від бар'єрів на шляху руху товарів могла б припинити торгову війну. Про це він написав напередодні початку переговорів з торгових питань із ЄС у Twitter.

"У мене є ідея для них (країн ЄС, – ред). І США, і ЄС скасовують всі тарифи, бар'єри та субсидії! Це означатиме настання вільного ринку і справедливої торгівлі", - заявив Трамп.

Він підкреслив, що США готові розпочати реалізацію таких заходів, але засумнівався в тому, що на аналогічний крок підуть у Євросоюзі.

The European Union is coming to Washington tomorrow to negotiate a deal on Trade. I have an idea for them. Both the U. S. and the E. U. drop all Tariffs, and Barriers Банкірів! That would finally be called Free Market and Fair Trade! Hope they do it, we are ready - but they won't! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер прибуде в США для переговорів з президентом Дональдом Трампом 25 липня без конкретної торгового пропозиції.

На зустрічі з Трампом Юнкер може запропонувати скоротити збори з імпорту автомобілів, а також опрацювати окрему угоду про вільну торгівлю.