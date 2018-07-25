ЄС планує запровадити мита на товари з США на 20 млрд доларів

ЄС введе нові тарифи, якщо США накладе мита на автомобілі з ЄС

Європейська комісія планує запровадити нові тарифи на американські товари на суму 20 млрд доларів, якщо США накладе мита на автомобілі з ЄС. Про це єврокомісар з питань торгівлі Сесілія Мальмстрьом заявила у інтерв'ю виданню Dagens Nyheter у середу, повідомляє Reuters.

Зазначається, що Мальмстрьом супроводжує президента Європейської комісії Жана-Клода Юнкера в рамках його візиту до Вашингтона. 25 липня Юнкер та Трамп зустрінуться у Білому домі, щоб обговорити суперечності між США та ЄС у сфері торгівлі.

Як повідомляє видання, напередодні важливої зустрічі президент США Дональд Трамп запропонував США і ЄС "відмовитися від усіх тарифів, бар'єрів і субсидій".

"Ми сподіваємося, що до цього не дійде, та що ми знайдемо рішення. Якщо ж ні, Європейська комісія готує довгий список великої кількості американських товарів приблизною вартістю 20 млрд", - сказала Мальмстрьом.

Очікується, що Юнкер та Мальмстрьом переконуватимуть Трампа не запроваджувати мита на європейські авто, які стануть серйозним ударом для економіки Євросоюзу.

Нагадаємо, що 24 липня Трамп пригрозив новими митами країнам, які були несправедливі до США у сфері торгівлі.

Як відомо, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард вважає, що мита і тарифи, які вводять Сполучені Штати з ініціативи президента Дональда Трампа, можуть позначитися на розвитку світової економіки.