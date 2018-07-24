Трамп пригрозил новыми пошлинами

Трамп считает пошлины лучшим решением для стран, которые были несправедливы к США в торговле

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил пошлинами странам, которые были несправедливы к США в сфере торговли. Об этом американский президент написал в своем Twitter.

Трамп подчеркнул, что либо страна торгует по-честному, либо же попадет под пошлины.

"Пошлины - лучшее решение! Либо страна, которая несправедливо относилась к Соединенным Штатам в сфере торговли, торгует по-честному, либо попадает под пошлины. Помните, что мы - "копилка", которую ограбили. Все будет здорово!" - отметил американский лидер.

Напомним, сегодня министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявил, что Европа не позволит себя запугать импортными пошлинами. Он подчеркнул, что от американских пошлин в итоге пострадают все.

Как писало РБК-Украина, директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард считает, что пошлины и тарифы, которые вводят США по инициативе Трампа, могут сказаться на развитии мировой экономики. Она заявила, что при худшем сценарии глобальное ВВП может снизиться на 0,5%.