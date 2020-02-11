ЕС планирует снять санкции с Азарова и Ставицкого на следующей неделе, - журналист

Европейский Союз планирует снять санкции с экс-премьер-министра Украины Николая Азарова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в Twitter.

По информации журналиста, сын экс-президента Виктора Януковича Александр останется в санкционном списке на полгода, сам же Виктор Янукович и еще 8 человек - на год.

"Есть соглашение об исключении бывшего премьер-министра Украины Азарова и экс-министра энергетики Ставицкого из списка санкций ЕС. Александр Янукович останется в списке на 6 месяцев. 9 других, в т.ч. его отец, на 12 месяцев. Должно быть подтверждено на следующей неделе", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС готовится снять санкции с Азарова, Ставицкого и Александра Януковича, сына бывшего президента Украины.

Кроме того, сообщалось, что ЕС может исключить из своего санкционного списка бывшего вице-премьер-министра Украины Сергея Арбузова, бывшего министра доходов Александра Клименко, бывшего генерального прокурора Виктора Пшонку и его сына Артема.