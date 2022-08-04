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ЕС планирует к сентябрю выделить Украине 8 млрд евро помощи

Новина українською →
Брюссель, Четверг 04 августа 2022 14:39
ЕС планирует к сентябрю выделить Украине 8 млрд евро помощи Фото: ЕС готовит для Украины новый финансовый пакет (flick com libereurope)
Автор: Наталья Юрченко

Евросоюз намерен к сентябрю согласовать для Украины новый пакет финансовой помощи. Он составит около 8 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Источники в правительстве Германии отмечают, что часть пакета будет состоять из грантов, которые не нужно возвращать. Другая часть - это кредиты.

Стоит отметить, что в мае представители "Большой семерки" договорились выделить Украине 9,5 млрд долларов, большую часть из которых обещали предоставить США.

Германия внесла в этот пакет 1 млрд евро. При этом собеседники в немецком правительстве уверяют, что страна присоединится и к сентябрьскому пакету, но другие государства ЕС пока сдерживаются. Речь идет о Италии и Франции.

Напомним, недавно Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Франции Эммануэлем Макроном и попросил помочь с макрофином на 9 млрд евро.

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