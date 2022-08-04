ЕС планирует к сентябрю выделить Украине 8 млрд евро помощи

Евросоюз намерен к сентябрю согласовать для Украины новый пакет финансовой помощи. Он составит около 8 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Источники в правительстве Германии отмечают, что часть пакета будет состоять из грантов, которые не нужно возвращать. Другая часть - это кредиты.

Стоит отметить, что в мае представители "Большой семерки" договорились выделить Украине 9,5 млрд долларов, большую часть из которых обещали предоставить США.

Германия внесла в этот пакет 1 млрд евро. При этом собеседники в немецком правительстве уверяют, что страна присоединится и к сентябрьскому пакету, но другие государства ЕС пока сдерживаются. Речь идет о Италии и Франции.