ЕС планирует к сентябрю выделить Украине 8 млрд евро помощи
Евросоюз намерен к сентябрю согласовать для Украины новый пакет финансовой помощи. Он составит около 8 млрд евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Источники в правительстве Германии отмечают, что часть пакета будет состоять из грантов, которые не нужно возвращать. Другая часть - это кредиты.
Стоит отметить, что в мае представители "Большой семерки" договорились выделить Украине 9,5 млрд долларов, большую часть из которых обещали предоставить США.
Германия внесла в этот пакет 1 млрд евро. При этом собеседники в немецком правительстве уверяют, что страна присоединится и к сентябрьскому пакету, но другие государства ЕС пока сдерживаются. Речь идет о Италии и Франции.
Напомним, недавно Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Франции Эммануэлем Макроном и попросил помочь с макрофином на 9 млрд евро.
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