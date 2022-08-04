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ЄС планує до вересня виділити Україні 8 млрд євро допомоги

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Брюссель, Четвер 04 серпня 2022 14:39
ЄС планує до вересня виділити Україні 8 млрд євро допомоги Фото: ЄС готує для України новий фінансовий пакет (flick com libereurope)
Автор: Наталія Юрченко

Євросоюз має намір до вересня узгодити для України новий пакет фінансової допомоги. Він складе близько 8 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Джерела в уряді Німеччини відзначають, що частина пакету буде складатися з грантів, які не потрібно повертати. Інша частина - це кредити.

Варто відзначити, що в травні представники "Великої сімки" домовилися виділити Україні 9,5 млрд доларів, більшу частину з яких обіцяли надати США.

Німеччина внесла в цей пакет 1 млрд євро. При цьому співрозмовники в німецькому уряді запевняють, що країна приєднається і до вересневого пакета, але інші держави ЄС поки стримуються. Йдеться про Італію та Францію.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Еммануелем Макроном і попросив допомогти з макрофіном на 9 млрд євро.

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