ЕС планирует построить газопровод из Португалии в центр Европы, - FT

В Евросоюзе планируют строительство нового газопровода, который соединит Португалию и центральную часть Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FT .

Министр энергетики и окружающей среды Испании Тереза Рибера заявила, что часть трубопровода из Испании во Францию можно построить меньше чем за год. Эти меры планируются реализовать в рамках попыток отлучить Европу от российского газа.

Канцлер Германии Олаф Шольц, обсуждал строительство нового трубопровода с лидерами Португалии, Испании и Франции и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляєн.

В Португалии заявили, что Германия может рассчитывать на приверженность Португалии к строительству газопровода. В 2019 году этот проект разрабатывался, но был отложен из-за сопротивления Франции.