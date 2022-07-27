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Газовый шантаж: РФ снижает поставки по "Северному потоку" до 20%

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Москва, Среда 27 июля 2022 05:22
Газовый шантаж: РФ снижает поставки по "Северному потоку" до 20% Фото: РФ снижает поставки по "Северному потоку" до 20% (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российский "Газпром" c 27 июля сократит поставки газа по "Северному потоку" до уровня не выше 20% от его пропускной способности 0 не более 33 млн кубометров ежесуточно при плановом объеме в 167 млн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА "Новости".

Сообщается, что компания останавливает еще один турбинный агрегат, который перекачивает топливо.

На этом фоне газ в Европе вырос в цене больше чем на 12%, превысив отметку в 1890 долларов за тысячу куб. м.

Как сообщалось, страны-члены ЕС достигли политического соглашения о добровольном сокращение спроса на природный газ на 15% этой зимой. Теперь государства сами смогут выбирать меры, с помощью которых будут происходить сокращения.

Германия уже послала российскому президенту Путину четкий сигнал в ответ на газовый шантаж, а Европейский Союз заявил, он представит чрезвычайные планы по ограничению потребления газа.

При этом в Украине уже резко высказались относительно газового шантажа Путина против Европы. В МИД призвали дать России ответный удар и избавиться от любой зависимости от нее.

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