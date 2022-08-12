ЄС планує побудувати газогін з Португалії до центру Європи, - FT

У Євросоюзі планують будівництво нового газогону, який зʼєднає Португалію і центральну частину Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FT .

Міністр енергетики та довкілля Іспанії Тереза Рібера заявила, що частину трубопроводу з Іспанії у Францію можна побудувати менше ніж за рік. Ці заходи плануються реалізувати у рамках спроб відлучити Європу від російського газу.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, обговорював будівництво нового трубопроводу з лідерами Португалії, Іспанії та Франції та президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

У Португалії заявили, що Німеччина може розраховувати на прихильність Португалії до будівництва газопроводу. У 2019 році цей проєкт розроблявся, але був відкладений через опір Франції.