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ЕС планирует оказать помощь Украине, совместив гранты и займы, - Politico

Фото: ЕС планирует оказать помощь Украине, совместив гранты и займы (flick.com)
Автор: Олег Васкив

В Европейской комиссии предложили предоставить Украине финансовую помощь в размере 8 миллиардов евро путем сочетания грантов и займов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Politico.

Журналисты отмечают, что 5 миллиардов евро хотят выделить как

Новый

Politico пишет, что хотя пока нет сроков, Еврокомиссия стремится получить одобрение Европейского парламента и стран ЕС в сентябре, чтобы выплаты могли начаться в октябре.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидеру Франции Эммануэля Макрона с просьбой помочь с разблокированием макрофинансовой помощи на 9 миллиардов евро для нашего государства.

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