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ЄС планує надати допомогу Україні, поєднавши гранти та позики, - Politico

Фото: ЄС планує надати допомогу Україні, поєднавши гранти та позики (flick.com)
Автор: Олег Васьків

У Європейській комісії запропонували надати Україні фінансову допомогу в розмірі 8 мільярдів євро шляхом поєднання грантів і позик.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Politico.

Журналісти зазначають, що 5 мільярдів євро хочуть виділити як

Н

Politico пише, що хоча поки немає термінів, Єврокомісія прагне отримати схвалення Європейського парламенту та країн ЄС у вересні, щоб виплати могли початися в жовтні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звернувся до лідера Франції Еммануеля Макрона із проханням допомогти з розблокуванням макрофінансової допомоги на 9 мільярдів євро для нашої держави.

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