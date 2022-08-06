ЄС планує надати допомогу Україні, поєднавши гранти та позики, - Politico

У Європейській комісії запропонували надати Україні фінансову допомогу в розмірі 8 мільярдів євро шляхом поєднання грантів і позик.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Politico.
Журналісти зазначають, що 5 мільярдів євро хочуть виділити як
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Politico пише, що хоча поки немає термінів, Єврокомісія прагне отримати схвалення Європейського парламенту та країн ЄС у вересні, щоб виплати могли початися в жовтні.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звернувся до лідера Франції Еммануеля Макрона із проханням допомогти з розблокуванням макрофінансової допомоги на 9 мільярдів євро для нашої держави.
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