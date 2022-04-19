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ЕС планирует в мае предоставить Украине ответ на вторую часть анкеты о вступлении, - журналист

Фото: ЕС сформирует ответ на вторую часть анкеты о вступлении Украины в мае (flick com libereurope)
Автор: Наталья Юрченко

Еврокомиссия предоставит Украине ответ на вторую часть анкеты о вступлении в середине мая. В свою очередь Евросовет рассмотрит заявку Украины уже в июне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента Радио Свобода Рикарда Юзвяка в Twitter.

"Ответ Украины на вторую часть анкеты о вступлении в ЕС ожидается в середине мая. Комиссия затем оценит и, вероятно, рекомендует (потенциальный) статус кандидата в ЕС Евросовету в июне. Большой вопрос заключается в том, будут ли тогда согласны все 27 государств-членов", - отметил журналист.

Напомним, Украина отправила Еврокомиссии первую часть анкеты на членство.

Стоит отметить, что ранее в Еврокомиссии пообещали, что сформируют вывод относительно членства Украины в ЕС летом этого года.

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