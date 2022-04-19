ЄС планує у травні надати Україні відповідь на другу частину анкети про вступ, - журналіст

Єврокомісія надасть Україні відповідь на другу частину анкети про вступ у середині травня. Своєю чергою Єврорада розгляне заявку України вже в червні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента Радіо Свобода Рікарда Юзвяка в Twitter .

"Відповідь Україні на другу частину анкети про вступ до ЄС очікується в середині травня. Комісія потім оцінить і, ймовірно, рекомендує (потенційний) статус кандидата в ЄС Єврораді в червні. Велике питання полягає в тому, чи будуть тоді згодні всі 27 держав-членів", - зазначив журналіст.

Нагадаємо, Україна відправила Єврокомісії першу частину анкети на членство.

Варто зазначити, що раніше в Єврокомісії пообіцяли, що сформують висновок щодо членства України в ЄС влітку цього року.

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