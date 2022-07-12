ЕС планирует конфискацию российских активов в случае обхода санкций

Европейский союз готовит директиву, которая позволит конфискацию арестованных российских активов по решению суда. Комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сказал об этом по прибытии на Совет министров ЕС в Праге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTBF .

По его словам, эти деньги поступят в фонд ЕС для поддержки населения Украины.

"Мы продвигаемся очень быстро. Директива будет одобрена в октябре", - сказа Рейндерс.

После принятия этой директивы попытка обойти санкции будет внесена в список криминальных преступлений в ЕС, сообщил еврокомиссар.

Как отметил Рейндерс, из 13,8 млрд евро активов российских олигархов и других организаций, замороженных в странах Евросоюза в рамках международных санкций против Москвы, более 12 млрд евро заморожены всего в пяти государствах-членах.

В конце июня оперативная группа западных союзников, отвечающая за отслеживание активов российской элиты (Repo), сообщила, что активы на сумму 30 млрд долларов, принадлежащие российским олигархам или элитам, находящимся под санкциями, были заблокированы, а также около 300 млрд долларов центробанка.

В эту целевую группу входят США, Австралия, Франция, Канада, Германия, Япония, Италия, Великобритания и Европейская комиссия.

Как сообщало РБК-Украина, с момента вторжения России в Украину Европейский союз заморозил российские активы на сумму 13,8 миллиарда евро.