ru ua
Вт, 12 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ЕС планирует конфискацию российских активов в случае обхода санкций

Новина українською →
Брюссель, Вторник 12 июля 2022 13:37
ЕС планирует конфискацию российских активов в случае обхода санкций Фото: Деньги российских олигархов будут конфисковать в ЕС (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Европейский союз готовит директиву, которая позволит конфискацию арестованных российских активов по решению суда. Комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сказал об этом по прибытии на Совет министров ЕС в Праге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTBF.

По его словам, эти деньги поступят в фонд ЕС для поддержки населения Украины.

"Мы продвигаемся очень быстро. Директива будет одобрена в октябре", - сказа Рейндерс.

После принятия этой директивы попытка обойти санкции будет внесена в список криминальных преступлений в ЕС, сообщил еврокомиссар.

Как отметил Рейндерс, из 13,8 млрд евро активов российских олигархов и других организаций, замороженных в странах Евросоюза в рамках международных санкций против Москвы, более 12 млрд евро заморожены всего в пяти государствах-членах.

В конце июня оперативная группа западных союзников, отвечающая за отслеживание активов российской элиты (Repo), сообщила, что активы на сумму 30 млрд долларов, принадлежащие российским олигархам или элитам, находящимся под санкциями, были заблокированы, а также около 300 млрд долларов центробанка.

В эту целевую группу входят США, Австралия, Франция, Канада, Германия, Япония, Италия, Великобритания и Европейская комиссия.

Как сообщало РБК-Украина, с момента вторжения России в Украину Европейский союз заморозил российские активы на сумму 13,8 миллиарда евро.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз
NEWS
Что происходит на фронте: актуальная карта боевых действий в Украине на сегодня
Что происходит на фронте: актуальная карта боевых действий в Украине на сегодня
DAILY
Турбошантаж. Как Европа начала уступать Кремлю в вопросе санкций и чем это грозит
Милан Лелич, Юрий Дощатов Турбошантаж. Как Европа начала уступать Кремлю в вопросе санкций и чем это грозит