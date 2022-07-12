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ЕС заморозил российские активы на сумму 13,8 млрд евро

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Брюссель, Вторник 12 июля 2022 12:57
ЕС заморозил российские активы на сумму 13,8 млрд евро Фото: ЕС заморозил российские активы на сумму 13,8 млрд евро (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Европейский союз заморозил российские активы на сумму 13,8 миллиарда евро с момента вторжения России в Украину 24 февраля.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTBF.

"На данный момент мы заморозили - исходящие от олигархов и других организаций - 13,8 млрд евро, так что это довольно большая сумма", - сказал он, добавив, что большая часть этой суммы - более 12 млрд евро поступили из пяти стран-членов.

Он отказался назвать эти страны, но добавил, что ожидает, что другие страны блока, состоящего из 27 членов, вскоре активизируют свои усилия.

По данным министра финансов Германии Кристиана Линднера, в середине июня стоимость активов, замороженных только Германией, составляла 4,48 млрд евро.

Напомним, в Украине конфисковали российских и белорусских активов на 30 млрд гривен.

Кроме этого, суд арестовал активы российского олигарха Михаила Фридмана на 53,4 млн гривен.

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