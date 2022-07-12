ЄС планує конфіскацію російських активів у разі обходу санкцій

Європейський союз готує директиву, яка дозволить конфіскацію заарештованих російських активів за рішенням суду. Комісар ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерс сказав про це після прибуття на Раду міністрів ЄС у Празі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTBF .

За його словами, ці гроші надійдуть до фонду ЄС для підтримки населення України.

"Ми просуваємося дуже швидко. Директива буде схвалена в жовтні", - сказа Рейндерс.

Після прийняття цієї Директиви спроба обійти санкції буде внесена до списку кримінальних злочинів в ЄС, повідомив єврокомісар.

Як зазначив Рейндерс, з 13,8 млрд євро активів російських олігархів та інших організацій, заморожених в країнах Євросоюзу в рамках міжнародних санкцій проти Москви, більше 12 млрд євро заморожені всього в п'яти державах-членах.

Наприкінці червня оперативна група західних союзників, що відповідає за відстеження активів російської еліти (Repo), повідомила, що активи на суму 30 млрд доларів, що належать російським олігархам або елітам, які перебувають під санкціями, були заблоковані, а також близько 300 млрд доларів центробанку.

До цієї цільової групи входять США, Австралія, Франція, Канада, Німеччина, Японія, Італія, Великобританія та Європейська комісія.

Як повідомляло РБК-Україна, з моменту вторгнення Росії в Україну Європейський союз заморозив російські активи на суму 13,8 мільярда євро.