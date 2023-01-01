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ЄС підтримуватиме Україну, поки вона не вийде з руйнувань війни, - Боррель

Фото: голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Марія Кучерявець

Українці отримуватимуть від Європейського Союзу підтримку на всіх фронтах. Вона триватиме до того часу, поки Україна вона не вийде з руйнувань війни.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

"Україна й надалі отримуватиме повну солідарність від Європейського Союзу. ЄС залишатиметься рішучим у своїй підтримці українського народу на всіх фронтах: гуманітарному, економічному, політичному, дипломатичному та військовому. Україна має перемогти", - заявив Боррель.

Він звернув увагу, що у 2023 році ЄС посилить вже безпрецедентну військову підтримку та підготовку українських Збройних сил, а також надасть додаткові 18 млрд євро підтримки Україні на 2023 рік.

"Ми повністю підтримуємо Україну в її законних зусиллях звільнити свої території та відновити її територіальну цілісність. У цьому відношенні ЄС підтримуватиме Україну, поки вона не вийде з руйнувань війни як сучасна, суверенна та шанована європейська країна", - наголосив Боррель.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ЄС може збільшити фінансування Європейського фонду світу, за допомогою якого здійснюються постачання зброї Україні, на 3,5 млрд євро.

Також повідомлялося, що країни Європейського союзу погодили надання Україні додаткових 5 млрд євро макрофінансової допомоги.

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Жозеп БоррельЕвросоюз