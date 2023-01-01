Чого чекати у 2023 році і що буде перемогою України. Відповідь дипломатів США, Євросоюзу та України

США та Європейський союз у 2023 році будуть і далі підтримувати Україну, допоки вона не здобуде перемогу у війні з російськими агресорами. А перемогою буде вигнання росіян з усієї території України.

Про це в коментарях РБК-Україна розповіли посол США в Україні Бріджет Брінк, верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Після 24 лютого термін "країни-союзники" перестав бути штампом офіційної риторики і набув цілком конкретного, практичного змісту. Без допомоги Заходу Україна би не встояла перед натиском російських орд.

На межі 2022/23 років питання про уникнення військової поразки вже давно не актуальне. Натомість на порядку денному стоїть питання про обриси майбутньої української перемоги – котра, за словами представників влади, має статися вже наступного року. Тому, якою може бути перемога України – і, відповідно, поразка Росії – присвячені сотні, якщо не тисячі статей у світових медіа. Українські високопосадовці мають категоричну позицію, підкріплену реальними успіхами на полях бойових дій: не може йтися про жодні інші варіанти, окрім як відновлення територіальної цілісності України у міжнародно визнаних межах 1991 року.

Позиція західних союзників подеколи може давати простір для спекуляцій. Однак, як запевнили РБК-Україна посол США в Україні Бріджет Брінк та головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель, Захід підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно. До перемоги.

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель:

Чого чекати Україні у 2023 році?

Відповідь проста: Україна й надалі отримуватиме повну солідарність від Європейського Союзу. ЄС залишатиметься рішучим у своїй підтримці українського народу на всіх фронтах: гуманітарному, економічному, політичному, дипломатичному та військовому. Україна має перемогти.

У 2023 році ми посилимо нашу вже безпрецедентну військову підтримку та підготовку українських збройних сил, а також надамо додаткові 18 мільярдів євро підтримки Україні на 2023 рік (1,5 мільярди євро на місяць). Завдяки цій підтримці Україна отримає передбачуване, безперервне, впорядковане та своєчасне фінансування для покриття своїх негайних потреб, відновлення критичної інфраструктури та початку її післявоєнної реконструкції. Ми також продовжуватимемо наші невпинні міжнародні зусилля, щоб змусити Росію заплатити за свої жахливі військові злочини, підтримуючи роботу Міжнародного кримінального суду та забезпечуючи притягнення до відповідальності всіх, хто причетний до цієї війни.

Що для вас означає перемога України у війні?

Це означає перемогу духу свободи і незалежності. Це означає перемогу людства, повагу до суверенних рішень держав і перемогу принципів і міжнародних правил. Але перемога України в першу і головну чергу має визначатися Україною та її народом.

Це українці – ті, хто платить жахливу ціну за путінську агресію. Це українці гинуть і стікають кров'ю за свою рішучість не бути підкореними більшим, безжальним сусідом. Україна законно дає відсіч, щоб відновити повний контроль над своєю територією. Ми повністю підтримуємо Україну в її законних зусиллях звільнити свої території та відновити її територіальну цілісність. У цьому відношенні ЄС підтримуватиме Україну, поки вона не вийде з руйнувань війни як сучасна, суверенна та шанована європейська країна.

Посол США в Україні Бріджет Брінк:

Чого чекати Україні у 2023 році?

Україна може розраховувати на продовження підтримки Сполучених Штатів. У новому році, як і в 2022 році, Сполучені Штати продовжуватимуть тісно співпрацювати з понад 40 союзниками та партнерами у підтримці народу України, який захищає свою свободу та незалежність із надзвичайною мужністю та невпинною рішучістю. Наша колективна рішучість підтримувати Україну є і залишатиметься непохитною зараз, упродовж усієї зими, і, як неодноразово заявляв президент Байден, до тих пір, поки Україна не досягне перемоги.

Що для вас означає перемога України у війні?

Для всіх нас важливо, щоб Україна перемогла російські загарбницькі сили. Війна Росії проти України має закінчитися стратегічною поразкою Росії, не в останню чергу тому, що перемога України є перемогою цінностей демократії, суверенітету та свободи, які ми поділяємо. Інакше світ був би більш небезпечним і вразливим до агресії з боку Росії та інших. Прийняття нахабних спроб Росії змінити кордони силою кидає виклик безпеці всіх держав і основам Статуту ООН.

Звірства Росії, напади на мирних жителів і напади на цивільну інфраструктуру не можуть бути прийнятною частиною війни, і Сполучені Штати зобов’язуються притягнути винних до відповідальності, незалежно від того, скільки часу це займе. Я знаю, що Україна переможе, і ми будемо підтримувати Україну, коли вона бореться за свою свободу та саме своє існування, а також протягом її відновлення та реконструкції. Це також відповідає нашим життєво важливим національним інтересам. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну та її народ у розбудові суверенного, демократичного та процвітаючого майбутнього, за яке зараз бореться український народ, маючи безпеку у своїх міжнародно визнаних кордонів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба:

Чого Україні чекати у 2023 році?

Важкої роботи на перемогу. Ми мріємо про перемогу і будемо надзвичайно багато працювати на неї.

Що для вас значить перемога України у війні?

Для мене головне – це вигнання ворога з території України. Це для мене буде момент перемоги. Після цього буде ще багато всього: буде компенсація збитків, буде трибунал за агресію, буде вигнання Росії з Радбезу ООН, відновлення України, нейтралізація російської загрози як такої – і це все будуть складові нашої перемоги. Але моментом, коли я підніму келих за перемогу – буде момент повернення до складу України останнього квадратного сантиметру окупованої землі.