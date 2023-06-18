ЄС підтримуватиме Україну незалежно від успіхів контрнаступу, - єврокомісар

"Наша підтримка не залежить від будь-яких умов. Важливо, щоб Україна повернула свою свободу і свою територію. Ми сповнені рішучості надавати їй усю підтримку, яка їй потрібна, ми це робимо і будемо робити", - заявив він.

Єврокомісар зазначив, що як приклад може навести рішення ЄС збільшити виробництво боєприпасів для України.

"Ми готуємося до того, що війна триватиме не менше кількох місяців або довше", - заявив Бретон.

Він додав, що країни Європейського союзу передадуть Україні мільйон боєприпасів великого калібру, причому не тільки натовського, а й радянського: 155 мм, 152 мм, 122 мм, 120 мм.

Серед іншого, йдеться про протитанкові ракети типу NLAW і снаряди для переносних зенітно-ракетних комплексів.

Спільні закупівлі від ЄС

20 березня країни ЄС погодили план, згідно з яким Україні пообіцяли передати 1 млн снарядів на рік.

До того ж Рада ЄС затвердила виділення грошей на боєприпаси для України. Однак країни Європейського союзу довго не могли домовитися про спільні закупівлі боєприпасів для України.

І все ж на початку травня Рада ЄС ухвалила рішення про допомогу для України у розмірі 1 млрд євро для спільних закупівель боєприпасів та ракет.

Після цього прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що країни ЄС розпочнуть відправку Україні боєприпасів уже зараз.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба розкритикував нездатність Євросоюзу швидко реалізувати рішення щодо закупівлі боєприпасів для України. Він зазначав, що таке зволікання вимірюється людським життям.

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