Перший крок до трибуналу. В ЄС підтримали створення Центру розслідування злочинів Росії

Європейський Союз підтримав створення в Гаазі Центру розслідування злочинів російської агресії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.
Нагадаємо, ЄС у Гаазі створить центр розслідувань злочинів Росії в Україні.
Сьогодні, 4 лютого, генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що за останньою інформацією, яку він отримав - Центр має запрацювати у липні цього року.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.