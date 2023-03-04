Перший крок до трибуналу. В ЄС підтримали створення Центру розслідування злочинів Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

Нагадаємо, ЄС у Гаазі створить центр розслідувань злочинів Росії в Україні.

Сьогодні, 4 лютого, генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що за останньою інформацією, яку він отримав - Центр має запрацювати у липні цього року.

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