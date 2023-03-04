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Первый шаг к трибуналу. В ЕС поддержали создание Центра расследования преступлений России

Фото: президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Европейский Союз поддержал создание в Гааге Центра расследования преступлений российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен.

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Напомним, ЕС в Гааге создаст центр расследований преступлений России в Украине.

Сегодня, 4 февраля, генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что по последней информации, которую он получил – Центр должен заработать в июле этого года.

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