Первый шаг к трибуналу. В ЕС поддержали создание Центра расследования преступлений России

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен.

Напомним, ЕС в Гааге создаст центр расследований преступлений России в Украине.

Сегодня, 4 февраля, генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что по последней информации, которую он получил – Центр должен заработать в июле этого года.

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