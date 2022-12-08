В ЄС підтримали приєднання Хорватії до Шенгенської зони, - ЗМІ

Вже найближчим часом Хорватія може увійти до Шенгенської зони. Країни ЄС виступили з підтримкою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як відзначив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк: "Як і очікувалося за результатами сьогоднішньої зустрічі міністрів внутрішніх справ ЄС: Так, Хорватія приєднається до Шенгенської зони. Ні - Болгарії та Румунії".

Зазначається, що Болгарія та Румунія не приєднаються до Шенгенської зони через стурбованість Австрії зростанням несанкціонованої імміграції.

Заходи контролю регулярно з'являлися протягом останнього десятиліття в періоди збільшення імміграції й спроб ефективно стримувати місцеві загрози безпеці.

Попри те, що Європейська комісія рекомендувала прийняти Болгарію, Румунію і Хорватію до Шенгенської зони, вступ потребує підтримки усіх членів ЄС разом з Ліхтенштейном, Ісландією, Норвегією і Швейцарією.

"Неправильно, що система, яка не працює належним чином у багатьох місцях, буде розширена в цей момент", - заявив міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер додавши, що він голосуватиме проти вступу Румунії та Болгарії.

За словами міністра, його країна цього року зафіксувала 100 тисяч спроб нелегального перетину кордону.

Оновлено о 16:23

"З січня більше жодних прикордонних перевірок на шляху до Хорватії! Розширення Шенгенської зони на Хорватію - ще один великий успіх", - написав прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.