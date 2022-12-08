В ЕС поддержали присоединение Хорватии к Шенгенской зоне, - СМИ

Уже в ближайшее время Хорватия может войти в Шенгенскую зону. Страны ЕС выступили с поддержкой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как отметил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк: "Как и ожидалось по результатам сегодняшней встречи министров внутренних дел ЕС: Да, Хорватия присоединится к Шенгенской зоне. Нет - Болгарии и Румынии".

Отмечается, что Болгария и Румыния не присоединятся к Шенгенской зоне из-за обеспокоенности Австрии ростом несанкционированной иммиграции.

Меры контроля регулярно появлялись в течение последнего десятилетия в периоды увеличения иммиграции и попыток эффективно сдерживать местные угрозы безопасности.

Несмотря на то, что Европейская комиссия рекомендовала принять Болгарию, Румынию и Хорватию в Шенгенскую зону, вступление требует поддержки всех членов ЕС вместе с Лихтенштейном, Исландией, Норвегией и Швейцарией.

"Неправильно, что система, которая не работает должным образом во многих местах, будет расширена в этот момент", - заявил министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер добавив, что он будет голосовать против вступления Румынии и Болгарии.

По словам министра, его страна в этом году зафиксировала 100 тысяч попыток нелегального пересечения границы.

Обновлено в 16:23

"С января больше никаких пограничных проверок на пути в Хорватию! Расширение Шенгенской зоны на Хорватию - еще один большой успех", - написал премьер-министр Чехии Петр Фиала.