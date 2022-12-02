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Нідерланди мають намір блокувати вступ Болгарії до Шенгену: у чому причина

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Амстердам, П'ятниця 02 грудня 2022 22:40
Нідерланди мають намір блокувати вступ Болгарії до Шенгену: у чому причина Фото: Нідерланди мають намір блокувати вступ Болгарії до Шенгену (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Нідерланди мають намір заблокувати вступ Болгарії до Шенгенської зони. На думку уряду, країна ще відповідає всім необхідним умовам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що Болгарія, можливо, буде готова вступити до Шенгену у 2023 році. За його словами, досі є побоювання щодо прикордонного контролю.

"Теоретично ви ризикуєте, що через таку країну розпочнеться міграційний потік. Ми хочемо виключити можливість незаконного перетину кордону між Туреччиною та Шенгенською зоною з купюрою 50 євро", - зазначив він.

Наступного тижня міністри ЄС мають одноголосно домовитися про прийом нових країн. Тож навіть якщо Нідерланди будуть єдиними, хто проголосує проти, рішення не буде прийнято. Поки що неясно, чи допуск трьох країн до Шенгену розглядатиметься окремо, чи пакетом. У такому разі відмова Болгарії може мати наслідки і для двох інших країн.

Вступ до Шенгену Румунії та Хорватії країна має намір схвалити. Розширення Шенгенської зони включено до порядку денного засідання міністрів внутрішніх справ ЄС 8 грудня. Більшість країн уже ухвалили рішення.

Нагадаємо, Європейський парламент схвалив скасування внутрішнього прикордонного контролю між Шенгенською зоною вільного пересування та Хорватією. Очікується, що країна увійде до Шенгенської зони до кінця року.

Також ми писали, що Єврокомісія рекомендувала Раді ЄС без подальших зволікань ухвалити необхідні рішення, щоб Болгарія, Румунія та Хорватія стали повноправними членами Шенгенської зони вільного пересування.

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