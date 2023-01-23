ЄС підтримує створення спецтрибуналу для Росії, - Боррель

Європейський Союз підтримує створення спецтрибуналу з розслідування злочинів Росії в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву високого представника ЄС Жозепа Борреля під час пресконференції за підсумками засідання Ради міністрів Європейського Союзу.

"Ми працюємо із різними варіантами щодо створення механізму відповідальності. Робота над цим триває в рамках Об’єднаних Націй, у тому числі - в контексті Генеральної Асамблеї ООН, яку ми повністю підтримуємо. Центральним у цій роботі є збереження критично важливої ролі Міжнародного кримінального суду та міжнародного кримінального правосуддя. Ми підтримуємо утворення Міжнародного офісу прокурора в Гаазі в якості першого кроку до такої відповідальності", - сказав Боррель.

Нагадаємо, Європейський парламент ухвалив резолюцію, що закликає до створення міжнародного трибуналу щодо злочинів агресії Росії та Білорусі проти України.

Також раніше ми писали, що Зеленський закликав Європарламент ухвалити окрему резолюцію про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ.

До того ж, у грудні 2022 року Франція заявила про початок роботи зі створення спецтрибуналу.

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